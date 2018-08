Vor Sitzung der Kohlekommission: Grünen-Chefin attackiert RWE

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der nächsten Sitzung der Kohlekommission hat Grünen-Chefin Annalena Baerbock den Energiekonzern RWE attackiert. "Während in Berlin über den Kohleausstieg verhandelt wird, will RWE im Hambacher Wald mit der Kettensäge Fakten schaffen", sagte Baerbock der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das zerstört jedes Vertrauen."

Die Kommission trifft sich an diesem Donnerstag. Es gibt aber zunehmend Konflikte wegen der geplanten Rodungsarbeiten von RWE im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen für den dortigen Braunkohletagebau.

Baerbock forderte die Bundesregierung auf, bei der Sitzung ein Moratorium zum Hambacher Forst für die Zeit der Arbeit der Kohlekommission durchzusetzen. "Etliche Akteure haben dies zu Recht als eine Bedingung für die Teilnahme an der Kommission gefordert." Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) stünden in der politischen Pflicht. "Wenn RWE nun unter Polizeischutz Fakten schaffen kann, wäre die Legitimation der Kommission dahin."

Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" soll bis Ende des Jahres einen Ausstieg aus der Kohleverstromung ausarbeiten und Vorschläge für die Finanzierung und Gestaltung des Strukturwandels in Regionen wie der Lausitz und dem Rheinischen Revier vorlegen. In dem Gremium sitzen Vertreter von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaften, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen./hoe/DP/zb