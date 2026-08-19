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Vor Supercup

BVB-Aktie dennoch schwächer: Beier und Anton zurück im Kader - Neuzugänge im Fokus

BVB-Aktie dennoch schwächer: Beier und Anton zurück im Kader - Neuzugänge im Fokus

Borussia Dortmund kann im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen den FC Bayern München neben den Neuzugängen auch auf Maximilian Beier und Waldemar Anton zurückgreifen.

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BVB (Borussia Dortmund)
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Beide waren beim jüngsten Test gegen die AS Rom (2:2) noch nicht einsatzfähig. Hinter dem Einsatz von Carney Chukwuemeka steht indes noch ein Fragezeichen, sagte Trainer Niko Kovac vor der Partie gegen den Double-Sieger am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky).

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"Der Kader ist ziemlich voll. Wir werden einige streichen müssen", erklärte der Coach und stellte auch den beiden jüngsten Neuzugängen Joey Veerman und Giannis Konstantelias Einsätze in Aussicht. "Konstantelias kommt erst heute Abend. Er und Joey sind voll im Spielbetrieb gewesen, also fit. Da sehe ich keine Notwendigkeit, sie nicht in den Kader zu nehmen", so Kovac. Weiterhin nicht mit dabei sind indes die Langzeitverletzten Emre Can und Nico Schlotterbeck.

Die BVB-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,16 Prozent tiefer bei 3,18 Euro.

/jgl/DP/mis

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com

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17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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