Vor Syrien-Geberkonferenz: Hilfsorganisationen warnen vor Engpässen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Kurz vor einer Geberkonferenz für das von Bürgerkrieg und Krisen gebeutelte Syrien haben Hilfsorganisationen vor Engpässen bei der Versorgung gewarnt. "Noch nie waren in Syrien seit Ausbruch des Bürgerkriegs so viele Menschen in Ungewissheit darüber, was sie morgen essen sollen", teilte die Diakonie Katastrophenhilfe mit. Mehr als die Hälfte der 22 Millionen Einwohner sei von Ernährungsunsicherheit bedroht. Bei der Geberkonferenz an diesem Donnerstag in Brüssel müsse die internationale Gemeinschaft deshalb genug finanzielle Mittel bereitstellen, forderte die Hilfsorganisation.

Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen strich laut eigenen Angaben bereits seine Hilfen in Syrien für rund 2,5 von 5,5 Millionen Menschen gestrichen, weil zu wenig Geld bereitstehe. Das WFP stehe vor der Herausforderung, dass die Finanzierung mit dem gestiegenen Bedarf im Land nicht mehr mithalten könne.

Bei der im Jahr 2017 ins Leben gerufenen Geberkonferenz wollen Vertreter zahlreicher Staaten und Organisationen die Lage in Syrien erörtern, Zusagen bekräftigen und finanzielle Unterstützung mobilisieren. Im vergangenen Jahr waren mehr als sechs Milliarden Euro gesammelt worden. Nach zwölf Jahren Bürgerkrieg ist Syrien zersplittert und in weiten Teilen zerstört. Die Erdbebenkatastrophe im Februar dieses Jahres hatte die Lage zusätzlich verschärft./sza/DP/zb