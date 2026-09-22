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Vor Trump-Rede - UN: Rolltreppe mehrfach kontrolliert

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine stehengebliebene Rolltreppe sorgte im vergangenen Jahr beim Besuch von US-Präsident Donald Trump bei den Vereinten Nationen für erheblichen Wirbel. Vor Trumps erneuter Rede bei der UN-Generaldebatte in New York will die Weltorganisation nun offenbar nichts dem Zufall überlassen. "Sie wurden wiederholt und gründlich überprüft", sagte der Sprecher von António Guterres in New York über die Rolltreppen im Haus.

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Der US-Präsident und seine Frau Melania waren bei ihrer Ankunft zur UN-Generalversammlung im September 2025 auf eine Rolltreppe gestiegen, die dann abrupt anhielt. Präsident Trump hatte der Vorfall so erzürnt, dass er im Anschluss die "Verhaftung" der Verantwortlichen gefordert hatte. "Es ist ein Wunder, dass Melania und ich nicht mit dem Gesicht auf die scharfen Kanten dieser Stahltreppe gefallen sind", sagte er über den Vorfall.

Der als "Rolltreppen-Gate" bezeichnete Vorfall steht symbolisch für das schwierige Verhältnis zwischen der Trump-Regierung und den UN. Der Republikaner bezeichnet die Weltorganisation immer wieder als dysfunktional./apo/DP/zb

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