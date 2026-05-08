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Vor Trump-Xi-Treffen: USA verhandeln mit China in Südkorea

11.05.26 05:44 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Vor der Peking-Reise von US-Präsident Donald Trump wollen sich Vertreter Chinas und der USA zur Beilegung ihres Handelsstreits zu einer weiteren Verhandlungsrunde treffen. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, soll dafür Vize-Ministerpräsident He Lifeng mit einer Delegation von Dienstag bis Mittwoch in die südkoreanische Hauptstadt Seoul reisen. Themen sind demnach "Wirtschafts- und Handelsfragen von beiderseitigem Interesse".

US-Finanzminister Scott Bessent bestätigte das Treffen auf der Online-Plattform X. Demnach will er noch am Dienstag mit Japans Regierungschefin Sanae Takaichi in Tokio über die beiderseitigen Wirtschaftsbeziehungen sprechen. Am Mittwoch wolle er einen Zwischenstopp in Seoul für das Treffen mit He einlegen und im Anschluss zum Treffen von Trump und Staats- und Parteichef Xi Jinping weiterreisen, schrieb er. Trump will von Mittwoch bis Freitag nach China reisen.

Bessent und He hatten ihre Länder auch in den zurückliegenden Verhandlungsrunden vertreten. Der Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatte im vergangenen Jahr zu einem Schlagabtausch mit Zöllen und Gegenzöllen geführt. China reagierte mit Exportkontrollen auf wichtige Rohstoffe, welche die Industrie weltweit in Mitleidenschaft zogen.

Ein Treffen im südkoreanischen Busan Ende Oktober zwischen Xi und Trump hatte eine vorübergehende Pause im Zollstreit eingeleitet, die noch bis Herbst gilt. Restriktionen wie bei der Lieferung seltener Erden bestehen jedoch nach wie vor./jon/DP/zb