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Vor Übernahme

Shelly-Aktie im Fokus: Smart-Home-Spezialist wächst im Q3 schneller

Shelly-Aktie im Fokus: Smart-Home-Spezialist wächst im Q3 schneller

Die vor einer Übernahme stehende Shelly Group hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten um rund 30 Prozent auf 112,8 Millionen Euro gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
261.05 EUR 3.90 EUR 1.52 %
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Shelly
66.30 EUR 1.10 EUR 1.69 %
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Das teilte der Hersteller von vernetzten Elektro-Geräten am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen mit. Dabei habe sich das Wachstum im dritten Quartal gegenüber den Vorquartalen beschleunigt, hieß es. Weitere Details will Shelly am 11. November mitteilten.

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Das im SDAX notierte Unternehmen hatte Ende September mit dem französischen Technologiekonzern Schneider Electric eine Übernahmevereinbarung unterzeichnet. Schneider bietet 70 Euro je Aktie, entsprechend einer Bewertung von rund 1,2 Milliarden Euro. Unterstützt wird das Geschäft auch von den Shelly-Gründern.

Im Erfolgsfall rechnen beide Unternehmen mit einem Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2027. Dann will Schneider auch die verbliebenen Aktionäre herauskaufen und Shelly von der Börse nehmen. Die Papiere sind neben Frankfurt auch noch in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gelistet.

/nas/he

SOFIA/MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Shelly Group

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Datum Rating Analyst
25.09.26 Shelly Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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