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Vor Waffenruhe: neuer Raketenbeschuss Israels durch Hisbollah

16.04.26 21:56 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Vor Beginn einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenruhe hat die libanesische Hisbollah-Miliz erneut zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert. In mehreren Orten im Norden Israels heulten Warnsirenen. Nach Angaben des Nachrichtenportals "ynet" wurden rund zehn Geschosse auf die israelische Küstenstadt Naharija abgefeuert. Die meisten davon seien von Israels Raketenabwehr abgefangen worden.

Der israelische Kan-Sender berichtete zudem von Raketenangriffen auf die Umgebung der Stadt Karmiel. Ein Mensch sei von Raketensplittern schwer verletzt worden.

Die israelische Armee teilte mit, sie bereite sich auf mögliche Angriffe aus dem Libanon auf Israels Norden vor. Mehr als sechs Wochen nach Beginn der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon hatte US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe verkündet. Sie solle um Mitternacht (Ortszeit, 23.00 Uhr MESZ) beginnen und zunächst zehn Tage dauern, schrieb er nach Gesprächen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun.

Netanjahu bestätigte die Feuerpause. Die Hisbollah ließ zunächst offen, ob sie sich daran halten wird. Jede Waffenruhe müsse "umfassend für das gesamte libanesische Gebiet" gelten und dürfe keinerlei Truppenbewegungen Israels zulassen, forderte die proiranische Miliz. Israelische Bodentruppen sollen laut Netanjahu während der Waffenruhe in einer Pufferzone im Südlibanon bleiben./le/DP/he