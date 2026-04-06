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Nordex-Aktie wenig verändert: Jefferies hebt Ziel an - Einstufung 'Buy'

08.04.26 11:19 Uhr
Nordex-Aktie unbbeindruckt: Jefferies hebt Ziel an - Einstufung 'Buy' | finanzen.net

Jefferies hat das Kursziel für Nordex angehoben und die Einstufung unverändert belassen.

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Nordex AG
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Das Analysehaus hat das Kursziel für Nordex vor Zahlen zum ersten Quartal von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen Nordex dürfte einen guten Start ins Jahr hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in einem Ausblick am Dienstag. Die Profitabilität verbessere sich weiter dank einer günstigeren Regulierung der Energiebranche und besseren Fundamentaldaten. Die Branche könne zudem von der gegenwärtigen Energiekrise profitieren.

Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie zeitweise um 0,09 Prozent nach unten auf 45,02 Euro.

/rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

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