Mercedes-Benz-Aktie in Grün: RBC kappt Kursziel - ‘Sector Perform’ bleibt
RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen zum dritten Quartal gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen.
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen zum dritten Quartal von 54 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Geschäfte auf dem chinesischen Markt seien nach wie vor der große Belastungsfaktor, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Dienstag. Die Auslieferungen seien dort zuletzt auf Jahressicht um fast ein Drittel zurückgegangen. Die Marge im Autogeschäft drohe unter die Zielspanne des Autobauers von 3 bis 5 Prozent zu fallen.
Die Mercedes-Benz-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 1,43 Prozent im Plus bei 39,82 Euro.
/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT
NEW YORK (dpa-AFX)
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