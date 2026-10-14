Mercedes-Benz-Aktie leichter: Analyst sieht wachsenden Druck auf die Automarge

Vor Zahlen zu Q3

14.10.26 15:12 Uhr

RBC senkt das Kursziel für Mercedes-Benz vor den Quartalszahlen von 54 auf 44 Euro und belässt die Einstufung auf "Sector Perform".

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen zum dritten Quartal von 54 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Geschäfte auf dem chinesischen Markt seien nach wie vor der große Belastungsfaktor, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Dienstag. Die Auslieferungen seien dort zuletzt auf Jahressicht um fast ein Drittel zurückgegangen. Die Marge im Autogeschäft drohe unter die Zielspanne des Autobauers von 3 bis 5 Prozent zu fallen.

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Die Mercedes-Benz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent im Minus bei 39,62 Euro.

/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX)