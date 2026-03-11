DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.939 +1,2%Euro1,1546 -0,1%Öl91,98 +0,6%Gold5.153 -0,1%
Vor Zahlenvorlage

Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

11.03.26 23:46 Uhr
Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Das prognostizieren Analysten für die Brenntag-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
46,51 EUR 1,45 EUR 3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Brenntag SE stellt am 12.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,890 EUR erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,76 Prozent auf 3,60 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,99 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 EUR im Vergleich zu 3,71 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 15,30 Milliarden EUR, gegenüber 16,24 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
05.03.2026Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
04.03.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2026Brenntag SE SellUBS AG
03.02.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.12.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.03.2026Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
04.03.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
16.01.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
12.12.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Brenntag SE SellUBS AG
03.02.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
06.01.2026Brenntag SE UnderweightMorgan Stanley
08.12.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

