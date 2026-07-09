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Vor Zahlenvorlage

Ausblick: PepsiCo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: PepsiCo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Das sind die Erwartungen der Analysten an PepsiCo.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
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PepsiCo wird am 09.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

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Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 23,95 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 5,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 22,72 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,63 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,00 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 98,89 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 93,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
30.03.22 PepsiCo Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.20 PepsiCo kaufen DZ BANK
04.10.19 PepsiCo overweight JP Morgan Chase & Co.
18.04.19 PepsiCo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.04.19 PepsiCo Sector Perform RBC Capital Markets