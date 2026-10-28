Robinhood-Aktie unter Druck: Krypto-Verluste belasten Quartalsergebnis

Vorbörslich im Minus

28.10.26 13:38 Uhr

Der Neobroker Robinhood hat seine Quaertalsbilanz vorgestellt. Dabei wurde das Ergebnis vom Einbruch bei Kryptowährungen belastet.

• Trotz des Rückgangs im Kryptogeschäft wächst Robinhood in anderen Bereichen wie Optionen, Aktienhandel und Kundeneinlagen, doch steigende Kosten, Rückstellungen für Kreditausfälle und regulatorische Risiken belasten die langfristigen Aussichten.

• Der Kryptohandel brach um 55 % auf 120 Millionen US-Dollar ein, mit einem Rückgang des Handelsvolumens um 38 %, was hauptsächlich auf nachlassende Aktivität im Digitalwährungshandel zurückzuführen ist.

• Robinhood verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 12 % auf 1,42 Milliarden US-Dollar, doch der Gewinn sank deutlich, was die Aktie vorbörslich um 8 % fallen ließ.

Robinhood steigert den Quartalsumsatz um 12 Prozent

Die Erlöse aus dem Kryptohandel brechen um 55 Prozent ein

Der Gewinn je Aktie sinkt

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Robinhood hat gestern nach Handelsschluss an der Wall Street einen Rekordumsatz vorgelegt, doch der Einbruch im Kryptohandel drückt auf den Gewinn. Die Anleger reagieren enttäuscht: Die Robinhood-Aktie notiert vorbörslich bei 88,28 US-Dollar, das entspricht einem Minus von 6,64 Prozent. Denn obwohl der Umsatz im dritten Quartal 2026 um 12 Prozent auf 1,42 Milliarden US-Dollar steigt, schrumpft der Überschuss deutlich.

Kryptohandel bricht um mehr als die Hälfte ein

Der Kern des Problems liegt im Kryptogeschäft. Die Erlöse aus dem Handel mit Digitalwährungen fallen im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 120 Millionen US-Dollar. Dahinter steht eine deutlich nachlassende Handelsaktivität: Das gehandelte Kryptovolumen sinkt um 38 Prozent auf 50 Milliarden US-Dollar. Besonders stark trifft es die eigene App, wo das Volumen um 48 Prozent auf 21 Milliarden US-Dollar zurückgeht, während die Tochter Bitstamp mit einem Minus von 28 Prozent auf 29 Milliarden US-Dollar glimpflicher davonkommt.

Optionen und Aktienhandel halten dagegen

Die übrigen Handelssparten federn den Rückgang ab, können ihn aber nicht vollständig ausgleichen. Die transaktionsbasierten Erlöse steigen insgesamt um 19 Prozent auf 867 Millionen US-Dollar, bleiben damit aber unter den von Analysten erwarteten 879 Millionen US-Dollar. Der Optionshandel legt um 31 Prozent auf 399 Millionen US-Dollar zu, der Aktienhandel sogar um 41 Prozent auf 121 Millionen US-Dollar. Gegenwind kommt dagegen aus dem Zinsgeschäft: Die Nettozinserträge sinken um 9 Prozent auf 415 Millionen US-Dollar, weil die Wertpapierleihe nachlässt und die kurzfristigen Zinsen niedriger liegen.

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Warum der Gewinn bei Robinhood schrumpft

Unter dem Strich verdient Robinhood 476 Millionen US-Dollar und damit 14 Prozent weniger als vor einem Jahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie fällt von 0,61 auf 0,51 US-Dollar. Belastend wirken nicht realisierte Verluste von 67 Millionen US-Dollar, die vor allem auf die Bewertung des Robinhood Ventures Fund I zurückgehen. Zugleich steigen die operativen Kosten um 16 Prozent auf 739 Millionen US-Dollar, getrieben unter anderem von höheren Rückstellungen für Kreditausfälle im wachsenden Kreditkartengeschäft. Bereinigt sinkt der Gewinn je Aktie leicht von 0,62 auf 0,60 US-Dollar, das bereinigte EBITDA klettert dagegen um 9 Prozent auf 808 Millionen US-Dollar.

Robinhood-Aktie: Kundengelder als Gegengewicht

Abseits des Kryptogeschäfts wächst die Plattform weiter. Die Nettoeinlagen erreichen im Quartal 15,7 Milliarden US-Dollar, die Zahl der Abonnenten von Robinhood Gold steigt um 34 Prozent auf 5,2 Millionen. Für Oktober meldet Finanzchef Shiv Verma bis dato bereits Nettoeinlagen von mehr als 13 Milliarden US-Dollar, davon 6 Milliarden US-Dollar aus einem Beitrag der Familie Dell zu den sogenannten Trump Accounts. Beim Kostenausblick zieht das Management die Obergrenze um 25 Millionen US-Dollar ein und erwartet für 2026 nun bereinigte operative Kosten samt aktienbasierter Vergütung von 2,675 bis 2,75 Milliarden US-Dollar.

Was das für Anleger bedeutet

Für Anleger verschiebt das Quartal die Gewichte in der Investmentthese. Der Kryptohandel, lange der Taktgeber für Kurs und Gewinn, ist nur noch die kleinste der vier großen Handelssparten, knapp hinter dem Aktienhandel. Wer die Aktie vor allem als breiter aufgestellte Finanzplattform sieht, findet dafür in den Zahlen Belege: zweistelliges Wachstum bei Optionen und Prognosemärkten, Rekordwerte bei den Gold-Abonnenten und hohe Nettoeinlagen. Hinzu kommt, dass ein Teil des Gewinnrückgangs auf nicht realisierte Bewertungsverluste zurückgeht und damit nicht aus dem laufenden Geschäft stammt. Das bereinigte EBITDA wächst trotz der Kryptoflaute um 9 Prozent.

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Dagegen stehen handfeste Risiken. Die operativen Kosten wachsen mit 16 Prozent schneller als der Umsatz, und die Rückstellungen für Kreditausfälle haben sich im Jahresvergleich von 26 auf 71 Millionen US-Dollar fast verdreifacht. Mit dem Kreditkartengeschäft holt sich Robinhood also ein neues Risiko in die Bilanz. Gleichzeitig sinken die Nettozinserträge, was das Ergebnis anfällig für weitere Zinssenkungen macht. Und der neue Wachstumstreiber ist regulatorisch nicht abgesichert: Robinhood selbst nennt in den Risikohinweisen zum Quartalsbericht die Möglichkeit, dass Verfahren einzelner US-Bundesstaaten das Angebot von Ereigniskontrakten verhindern könnten.

Die Analysten gingen überwiegend zuversichtlich in die Zahlen. Rosenblatt startete die Abdeckung im Oktober mit „Buy“ und einem Kursziel von 135 US-Dollar, die Bank of America erhöhte ihr Kursziel Anfang Oktober auf 156 US-Dollar. Vorsichtiger zeigen sich JPMorgan mit „Neutral“ und 115 US-Dollar sowie Wells Fargo, das sein Ziel auf 120 US-Dollar senkte. Ob die Häuser ihre Schätzungen nach der Gewinnverfehlung anpassen, dürfte die Richtung der kommenden Tage mitbestimmen. Für die Einordnung entscheidet vor allem der Anlagehorizont: Kurzfristig zählt die Ertragsdelle, langfristig die Frage, ob die neuen Sparten das Kryptogeschäft dauerhaft ersetzen.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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