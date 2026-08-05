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Vorläufige Daten: Temperaturrekord für Österreich

WIEN (dpa-AFX) - Binnen 24 Stunden ist in Österreich ein weiterer Allzeit-Hitzerekord aufgestellt worden. Ganz im Osten des Landes, im niederösterreichischen Deutsch-Altenburg, stieg die Temperatur auf 41,2 Grad, wie der meteorologische Dienst Geosphere Austria auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Damit übertraf der Wert die Temperatur von 41 Grad, die am Dienstag in Wien-Stammersdorf gemessen worden war. Die Wetterexperten erwarten für den Osten des Landes erst am Freitag eine Entspannung. Im Westen des Landes soll die Temperatur bereits am Donnerstag auf unter 30 Grad sinken.

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Die extreme Trockenheit und Hitze belasten auch den Getreideanbau. Die Ernte wird nach Einschätzung der Fachorganisation Agrarmarkt Austria deutlich geringer ausfallen./mrd/DP/stw