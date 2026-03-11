DAX23.421 -0,9%Est505.710 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -2,0%Nas22.347 -1,6%Bitcoin60.319 -0,9%Euro1,1517 -0,3%Öl100,3 +7,2%Gold5.139 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Vonovia A1ML7J RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen tiefrot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay vor IPO -- Ballard Power, TUI, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie fällt: EU-Produktion, Geopolitische Spannungen & Co. im Blick DroneShield-Aktie fällt: EU-Produktion, Geopolitische Spannungen & Co. im Blick
Hannover Rück-Aktie deutlich höher: Gewinnplus - Dividende steigt kräftig Hannover Rück-Aktie deutlich höher: Gewinnplus - Dividende steigt kräftig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vorläufige Zahlen bestätigt

Hannover Rück-Aktie deutlich höher: Gewinnplus - Dividende steigt kräftig

12.03.26 15:38 Uhr
Hannover Rück-Aktie zieht deutlich an: Starkes Geschäftsergebnis führt zu kräftigem Dividendenregen für Aktionäre | finanzen.net

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach seinem Rekordgewinn 2025 eine deutlich höhere Dividende zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
256,80 EUR 9,60 EUR 3,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ausschüttung soll von zuvor 9 auf 12,50 Euro steigen, wie der Konzern am Donnerstag anlässlich seines Geschäftsberichts mitteilte. Analysten hatten im Schnitt 11,92 Euro erwartet. Für 2026 peilt Vorstandschef Clemens Jungsthöfel noch mehr Gewinn an, auch wenn durch den Krieg rund um den Persischen Golf Belastungen in unbekannter Höhe drohen. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Wer­bung

Die Hannover Rück ist seit Jahren für hohe Gewinnausschüttungen bekannt. Neben der regulären Dividende hatte der Konzern wegen guter Geschäfte und dicker Kapitalpolster seit dem Geschäftsjahr 2012 fast durchweg Sonderdividenden ausgezahlt - so oft, dass Aktionäre inzwischen nahezu auf den Extra-Geldsegen zählen konnten. Die Ausschüttung für 2024 hatte sich aus sieben Euro Regeldividende und zwei Euro Sonderdividende zusammengesetzt.

Nun bricht die Hannover Rück mit ihrer langen Tradition, neben einer regulären Dividende fast in jedem Jahr eine Sonderdividende auszuschütten. Ab sofort sollen rund 55 Prozent des Konzerngewinns (nach IFRS) als Dividende an die Aktionäre gehen, wie die Konzernführung bereits im Herbst entschieden hatte.

Im vergangenen Jahr fuhr die Hannover Rück trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien einen Rekordgewinn ein. Der Überschuss stieg um mehr als 13 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro, wie der Konzern schon im Februar auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt hatte. Dabei baute der Rückversicherer seine Schadenreserven weiter aus und realisierte stille Lasten in den Kapitalanlagen, sodass dort künftig weniger Verluste drohen.

Wer­bung

Für 2026 peilt Unternehmenslenker Jungsthöfel weiterhin einen Jahresgewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro an, obwohl der Konzern im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. Januar einen weiteren Preisrückgang hinnehmen musste.

Unterdessen stellt sich der Vorstand darauf ein, dass der Krieg am Persischen Golf und im Nahen Osten bei der Hannover Rück zu Versicherungsschäden führt. Betroffen seien voraussichtlich die Spezialversicherung in den Bereichen Luftfahrt und Transport, sagte Vorstandsmitglied Sven Althoff in einer Videokonferenz mit Journalisten. Für eine Einschätzung der Belastungen sei es jedoch noch zu früh.

So finde in der Straße von Hormus derzeit praktisch kein Schiffsverkehr mehr statt, weil der Iran durchfahrende Schiffe bedroht. Die etwa 55 Kilometer breite Meeresenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Inzwischen wollen die G7-Staaten die Straße von Hormus wieder für die Handelsschifffahrt befahrbar machen, indem sie Öltanker und Frachtschiffe von Kriegsschiffen begleiten lassen.

Wer­bung

Je nachdem, wie lange der Krieg anhalte, könnten bei der Hannover Rück auch die Warenkreditversicherung und die Deckung politischer Risiken von den Kriegsfolgen betroffen sein, erklärte Althoff.

Barclays belässt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 233 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Die vorgeschlagene Dividende übertreffe den Konsens, schrieb Ivan Bokhmat in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv sei der Aufbau von Reserven in der Schaden- und Unfallrückversicherung.

So reagiert die Aktie

Im Handel auf XETRA steht die Aktie von Hannover Rück zeitweise bei 257,40 Euro und damit 4,04 Prozent über ihrem Vortages-Schluss. Größter Profiteur der höheren Dividende ist der Versicherungskonzern Talanx (HDI), dem gut die Hälfte der Hannover Rück-Aktien gehören. Die Talanx-Aktie legte zuletzt 3,03 Prozent auf 105,40 Euro zu.

Haupteigner von Talanx ist wiederum der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

HANNOVER (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
10:41Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10:26Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10:06Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:46Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
05.03.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:26Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
05.03.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2026Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Hannover Rück KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:06Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:46Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
05.02.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
05.02.2026Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.01.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:41Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
05.02.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen