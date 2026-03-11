DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.146 -1,2%Euro1,1553 ±-0,0%Öl96,97 +3,6%Gold5.170 +0,2%
Vorläufige Zahlen bestätigt

Hannover Rück-Aktie in Grün: Gewinnplus - Dividende steigt kräftig

12.03.26 07:53 Uhr
Die Aktionäre der Hannover Rück können sich über eine deutlich höhere Dividende freuen.

Wie der Rückversicherer anlässlich der Veröffentlichung seiner vollständigen Zahlen für 2025 mitteilte, plant er für das vergangene Jahr eine Dividende von 12,50 Euro je Aktie nach 9 Euro im Vorjahr. Zudem bestätigte der Konzern seine im Februar gemeldeten vorläufigen Zahlen und den Ausblick für das Gesamtjahr.

Die Hannover Rück steigerte ihren Nettogewinn auf 2,64 Milliarden Euro von 2,33 Milliarden im Vorjahr. Der Rückversicherungsumsatz kletterte auf 26,8 von 26,4 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis legte auf 3,5 von 3,3 Milliarden Euro zu. Die Schaden-Rückversicherung trug dazu 2,6 Milliarden Euro bei nach 2,4 Milliarden im Vorjahr. Die Personen-Rückversicherung erzielte einen nahezu stabilen Gewinn von 0,9 Milliarden Euro.

Wie aus den vollständigen Zahlen hervorgeht, verbesserte sich die Schaden-Kosten-Quote auf 84 von 86,6 Prozent. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Bei einer Quote von unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

Für das laufende Jahr peilt der Konzern weiterhin einen Gewinn von "mindestens" 2,7 Milliarden Euro an. Die Schaden-Kosten-Quote soll bei unter 87 Prozent liegen.

Die Hannover Rück hat sich im Oktober eine neue Dividendenpolitik verordnet. Rund 55 Prozent des Nettogewinns sollen ausgeschüttet werden. Sonderdividenden wie im Vorjahr soll es nur noch in außergewöhnlichen Situationen geben. Die Dividende für 2024 hatte aus einer regulären Dividende von 7 Euro und einer Sonderdividende von 2,00 Euro bestanden. Es wurden 46 Prozent des Gewinns ausgeschüttet. Für 2025 sind es 57 Prozent.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate steht die Aktie von Hannover Rück zeitweise bei 249,00 Euro und damit 0,65 Prozent über ihrem XETRA-Schluss.

DOW JONES

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
05.03.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2026Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Hannover Rück KaufenDZ BANK
05.02.2026Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
