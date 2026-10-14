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Vorläufige Zahlen

Drägerwerk-Aktie bricht ein: Gewinn sinkt trotz Zollrückerstattungen

Drägerwerk-Aktie bricht ein: Gewinn sinkt trotz Zollrückerstattungen

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im dritten Quartal trotz Zollrückerstattungen weniger Gewinn erzielt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
104.40 EUR -11.20 EUR -9.69 %
Charts | News | Analysen

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging von knapp 57 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf nun rund 48 Millionen Euro zurück, wie das SDAX-Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Im Ergebnis enthalten war ein Betrag aus Zollrückerstattungen in Höhe von 20,1 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 2,1 Prozent auf rund 851 Millionen Euro. Beim Auftragseingang ging es um 8,2 Prozent auf 926 Millionen Euro nach oben. Die Jahresprognose behielt das Management der Lübecker bei. Die Drägerwerk-Aktie verliert nachbörslich via Tradegate 6,41 Prozent auf 108,00 Euro.

/men/he

LÜBECK (dpa-AFX)

Bildquellen: Drägerwerk

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Datum Rating Analyst
16.07.26 Drägerwerk Halten DZ BANK
28.05.26 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Drägerwerk Halten DZ BANK
16.01.26 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.

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