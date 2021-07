Hypoport steigert Umsatz und Gewinn - Aktienkurs fällt

Die Erlöse seien um 18 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 105 Millionen Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Berlin mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern legte um fast die Hälfte auf zehn Millionen Euro zu. Das ausführliche Zahlenwerk will Hypoport SE wie vorgesehen am 9. August veröffentlichen. Anleger hatten offenbar mit mehr gerechnet. Der Kurs der im SDAX notierten Aktie sackte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um knapp zwei Prozent ab.

