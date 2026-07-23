Munich Re mit Gewinnsprung: Vorläufige Zahlen übertreffen Erwartungen - Aktie steigt

Vorläufige Zahlen

24.07.26 13:21 Uhr

Die Munich Re hat im zweiten Quartal von einer geringen Großschadensbelastung im Schaden-Unfall-Geschäft und einem guten Kapitalanlageergebnis profitiert.

• Für das Gesamtjahr wird ein Nettogewinn von 6,3 Milliarden Euro angestrebt, nach bereits 3,9 Milliarden im ersten Halbjahr.

• Das starke Kapitalanlageergebnis wirkte sich positiv auf das Nettoergebnis des Erstversicherers Ergo aus, das bei etwa 0,3 Milliarden Euro lag.

• Der Munich Re-Konzern steigerte seinen Nettogewinn unerwartet auf rund 2,2 Milliarden Euro, deutlich über den Analystenschätzungen von 1,8 Milliarden.

Der DAX-Konzern steigerte seinen Nettogewinn unerwartet und sieht sich weiterhin auf gutem Weg für sein Gewinnziel im Gesamtjahr.

Werbung

Der Nettogewinn stieg auf Basis vorläufiger Zahlen auf rund 2,2 Milliarden Euro von 2,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens mit 1,8 Milliarden gerechnet.

Wie die Munich Re weiter mitteilte, hat sich das starke Kapitalanlageergebnis auch im guten Nettoergebnis des Erstversicherers Ergo in Höhe von rund 0,3 Milliarden Euro niedergeschlagen.

Für das laufende Jahr strebt der Konzern einen Nettogewinn von 6,3 Milliarden Euro an. Im ersten Halbjahr hat er bereits 3,9 Milliarden verdient.

Werbung

Die endgültigen Ergebnisse für das zweite Quartal wird die Munich Re wie geplant am 7. August veröffentlichen.

Die Munich Re-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,36 Prozent fester bei 508,00 Euro.

DOW JONES