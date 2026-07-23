DAX 24.927 +0,7%ESt50 6.245 +0,6%MSCI World 4.783 -1,1%Top 10 Crypto 8,52 +0,0%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.159 -0,0%Euro 1,1374 -0,1%Öl 97,0 -3,7%Gold 4.056 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Vorläufige Zahlen

Munich Re mit Gewinnsprung: Vorläufige Zahlen übertreffen Erwartungen - Aktie steigt

Munich Re mit Gewinnsprung: Vorläufige Zahlen übertreffen Erwartungen - Aktie steigt

Die Munich Re hat im zweiten Quartal von einer geringen Großschadensbelastung im Schaden-Unfall-Geschäft und einem guten Kapitalanlageergebnis profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
504.00 EUR -0.60 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Der DAX-Konzern steigerte seinen Nettogewinn unerwartet und sieht sich weiterhin auf gutem Weg für sein Gewinnziel im Gesamtjahr.

Werbung

Der Nettogewinn stieg auf Basis vorläufiger Zahlen auf rund 2,2 Milliarden Euro von 2,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens mit 1,8 Milliarden gerechnet.

Wie die Munich Re weiter mitteilte, hat sich das starke Kapitalanlageergebnis auch im guten Nettoergebnis des Erstversicherers Ergo in Höhe von rund 0,3 Milliarden Euro niedergeschlagen.

Für das laufende Jahr strebt der Konzern einen Nettogewinn von 6,3 Milliarden Euro an. Im ersten Halbjahr hat er bereits 3,9 Milliarden verdient.

Werbung

Die endgültigen Ergebnisse für das zweite Quartal wird die Munich Re wie geplant am 7. August veröffentlichen.

Die Munich Re-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,36 Prozent fester bei 508,00 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Aktuelle Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News

Werbung

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets