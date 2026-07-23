Munich Re mit Gewinnsprung: Vorläufige Zahlen übertreffen Erwartungen - Aktie steigt
Die Munich Re hat im zweiten Quartal von einer geringen Großschadensbelastung im Schaden-Unfall-Geschäft und einem guten Kapitalanlageergebnis profitiert.
Werte in diesem Artikel
Der DAX-Konzern steigerte seinen Nettogewinn unerwartet und sieht sich weiterhin auf gutem Weg für sein Gewinnziel im Gesamtjahr.
Der Nettogewinn stieg auf Basis vorläufiger Zahlen auf rund 2,2 Milliarden Euro von 2,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens mit 1,8 Milliarden gerechnet.
Wie die Munich Re weiter mitteilte, hat sich das starke Kapitalanlageergebnis auch im guten Nettoergebnis des Erstversicherers Ergo in Höhe von rund 0,3 Milliarden Euro niedergeschlagen.
Für das laufende Jahr strebt der Konzern einen Nettogewinn von 6,3 Milliarden Euro an. Im ersten Halbjahr hat er bereits 3,9 Milliarden verdient.
Die endgültigen Ergebnisse für das zweite Quartal wird die Munich Re wie geplant am 7. August veröffentlichen.
Die Munich Re-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,36 Prozent fester bei 508,00 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Aktuelle Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets