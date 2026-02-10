DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,6%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.316 +0,7%Euro1,1847 -0,1%Öl67,63 +0,4%Gold4.939 +1,2%
Vorläufige Zahlen

SAF-HOLLAND-Aktie: Umsatz und EBIT 2025 deutlich rückläufig

18.02.26 07:44 Uhr
SAF-HOLLAND-Aktie: Schwache Nachfrage drückt Umsatz | finanzen.net

Dem Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND hat 2025 eine schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zu schaffen gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAF-HOLLAND SE
18,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So sank der Umsatz um rund acht Prozent auf gut 1,73 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte verringerte sich der Umsatz um rund sieben Prozent. Das bereinigt Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte um fast 14 Prozent auf rund 164 Millionen Euro ab. Die bereinigte operative Marge gab um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent nach. Belastend wirkten höhere Restrukturierungsaufwendungen sowie negative Währungseffekte.

Die vollständigen Zahlen sowie den Ausblick und Dividendenvorschlag will SAF-HOLLAND am 19. März veröffentlichen.

/err/jha/

BESSENBACH (dpa-AFX)

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

DatumRatingAnalyst
03.02.2026SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
19.01.2026SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
17.12.2025SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
12.12.2025SAF-HOLLAND SE KaufenDZ BANK
14.11.2025SAF-HOLLAND SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
