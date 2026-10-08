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Vorläufige Zahlen

TSMC übertrifft Erwartungen: Rekordumsatz dank KI-Boom – Aktie gibt dennoch nach

TSMC übertrifft Erwartungen: Rekordumsatz dank KI-Boom – Aktie gibt dennoch nach

Der Chipfertiger meldet einen deutlichen Umsatzanstieg und liegt über den Erwartungen, die Gewinnzahlen folgen aber erst Mitte Oktober.

  • Auftragsfertiger übertrifft die Erwartungen der Analysten klar
  • TSMC-Aktie dennoch ins Minus
  • Gewinnzahlen und neuer Ausblick stehen noch aus
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TSMC, der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips, hat für das dritte Quartal laut vorläufigen Zahlen einen Rekordumsatz von 1,49 Billionen Taiwan-Dollar gemeldet, umgerechnet 46,71 Milliarden US-Dollar. Das sind 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, getrieben von der stark gestiegenen Nachfrage nach KI-Anwendungen. Die Analystenerwartungen und die eigene Prognose wurden übertroffen, wie Reuters berichtet.

Umsatz liegt über der Prognose

Analysten hatten im Schnitt mit 1,46 Billionen Taiwan-Dollar gerechnet, die Schätzung stützte sich auf 19 Häuser. Im Vorjahresquartal hatte TSMC 989,92 Milliarden Taiwan-Dollar erlöst.

Auch die eigene Vorgabe aus dem Juli fiel zu niedrig aus: Das Unternehmen hatte einen Umsatz zwischen 44,6 und 45,8 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Der tatsächliche Wert liegt darüber.

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September stützt das Quartal

Allein im September stieg der Umsatz laut TSMC im Jahresvergleich um 54,6 Prozent auf 511,86 Milliarden Taiwan-Dollar. Gegenüber dem August ging er um 0,6 Prozent zurück.

Kumuliert erzielte der Konzern von Januar bis September 3.898,73 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht einem Plus von 41,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

TSMC-Aktie und Branchenumfeld

In Taipeh schloss die TSMC-Aktie am Donnerstag 1,35 Prozent tiefer bei 2.550 Taiwan-Dollar. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Plus von 64,5 Prozent zu Buche. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Billionen US-Dollar ist TSMC das wertvollste börsennotierte Unternehmen Asiens.

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Gewinn im Fokus

Im zweiten Quartal hatte TSMC einen Nettogewinn von 706,56 Milliarden Taiwan-Dollar erzielt, ein Plus von 77,4 Prozent. Hochleistungsrechner steuerten damals 66 Prozent des Umsatzes bei.

Für das dritte Quartal erwarten Analysten einen Anstieg des Nettogewinns um 64 Prozent auf 740,8 Milliarden Taiwan-Dollar. Beim Gewinn je ADR liegt die Konsensschätzung bei 4,39 US-Dollar, nach 2,91 US-Dollar im Vorjahr.

TSMC will am 15. Oktober 2026 die vollständigen Zahlen samt Prognose vorlegen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

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