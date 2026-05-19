Vorrangige Prüfung

Die US-Gesundheitsbehörde FDA beschleunigt ihre Zulassungsprüfung für das Bayer-Medikament Finerenon zur Behandlung einer chronischen Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-1-Diabetes.

Die FDA habe der Arznei für diese Indikation den Status einer vorrangigen Prüfung ("Priority Review") gegeben, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern jetzt mit. Damit kann das Prüfverfahren binnen von 6 Monaten abgeschlossen werden und nicht wie üblich in 10 Monaten.

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Der Wirkstoff, den Bayer überwiegend unter dem Namen Kerendia vermarktet, ist bereits in vielen Ländern für die Behandlung der chronischen Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes bei Erwachsenen zugelassen.

Auf XETRA verlieren Bayer-Aktien dennoch zeitweise 1,05 Prozent auf 38,82 Euro.

DOW JONES