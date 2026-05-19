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Vorschusslorbeeren

Marvell und Intel feiern vor: Halbleiter-Sektor zieht vor NVIDIA-Zahlen kräftig an - Wolfspeed-Aktie tiefer

20.05.26 17:05 Uhr
NVIDIA-Fieber erfasst Chipsektor: Anleger kaufen an NASDAQ und NYSE Aktien von Marvell, Intel und Wolfspeed | finanzen.net

Vor den mit Spannung erwarteten Zahlen von NVIDIA legen Halbleiterwerte deutlich zu. Anleger setzen darauf, dass der Boom rund um KI und Rechenzentren die Branche weiter antreibt.

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• Halbleiterwerte steigen vor NVIDIA-Zahlen deutlich
• KI- und Rechenzentrumsfantasie treiben die Branche
• Anleger setzen auf anhaltend hohe Infrastrukturinvestitionen

Am US-Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Quartalsbericht des KI-Schwergewichts NVIDIA eine spürbare Sektor-Rally. Da NVIDIA als technologischer Taktgeber für die gesamte Branche gilt, greifen Anleger bereits im Vorfeld der Zahlenvorlage am Abend bei anderen namhaften Halbleiterwerten zu. Die Zuversicht, dass der Boom bei künstlicher Intelligenz und der damit verbundene Ausbau von Rechenzentren weiterhin anhält, sorgt im vorbörslichen Handel für deutliche Kursaufschläge quer durch die Halbleiterlandschaft.

Vorbörsliche Kursgewinne an den US-Börsen

Besonders deutlich zeigt sich dieser Optimismus bei den Netzwert- und Spezialchip-Anbietern. Die Aktie von Marvell Technology verteuert sich an der NASDAQ um 7,01 Prozent auf 188,63 US-Dollar. Das Unternehmen steht wegen seiner Kooperationen im Bereich der Netzwerkinfrastruktur für KI-Rechenzentren ohnehin stark im Fokus der Marktteilnehmer. Ebenfalls von der positiven Grundstimmung profitiert das Schwergewicht Intel, dessen Papiere an der NASDAQ um 5,50 Prozent höher bei 116,89 US-Dollar notiert. Auch abseits der Tech-Börse NASDAQ griffen die Investoren zu: Für die Titel des Halbleiterherstellers Wolfspeed, der auf Siliziumkarbid-Komponenten spezialisiert ist, ging es vorbörslich an der New York Stock Exchange (NYSE) um 6,35 Prozent auf 62,57 US-Dollar aufwärts. Im Haupthandel ist jedoch zeitweise ein Minus von 3,50 Prozent auf 56,77 US-Dollar zu sehen.

Rechenzentrums-Investitionen stützen die Erwartungen

Hinter den Vorschusslorbeeren steht die Markterwartung, dass die großen Tech-Konzerne und Cloud-Anbieter ihre milliardenschweren Investitionen in die technologische Infrastruktur unvermindert fortsetzen. Da NVIDIAS Rechenzentrums-Sparte als Gradmesser für diese Ausgaben gilt, strahlt die Erwartung eines starken Berichts direkt auf Zulieferer, Partner und Wettbewerber im Halbleiter-Ökosystem ab. Marvell profitiert dabei insbesondere von der Nachfrage nach maßgeschneiderten KI-Chips und optischen Komponenten, während Intel durch seine jüngsten strategischen KI-Partnerschaften und den Ausbau seiner Auftragsfertigung wieder stärker in den Fokus rückt. Wolfspeed wiederum zieht durch seine Relevanz für Leistungselektronik in spezialisierten Energie- und Industrieanwendungen, die auch für den Betrieb moderner Rechenzentren eine Rolle spielen, die Blicke auf sich.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

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