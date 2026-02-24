DAX25.089 +0,4%Est506.156 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,4%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.469 +2,0%Euro1,1782 +0,1%Öl71,10 -0,2%Gold5.175 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
EON SE-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie EON SE-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie
Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vorsichtige Analysten

Novo Nordisk-Aktie verliert weiter: Preissenkungen und enttäuschende Studiendaten belasten

25.02.26 10:19 Uhr
Novo Nordisk-Aktie: Kursrutsch durch Preissenkungen und Studiendaten | finanzen.net

Die Novo Nordisk-Aktie erlebt den dramatischsten Kursrutsch seit Jahren. Druck auf den Pharmakonzern kommt gleich von mehreren Seiten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
885,40 EUR -7,20 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
31,98 EUR -0,82 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Preissenkungen auf US-Markt
• CagriSema-Fehlschlag in Phase-3-Studie
• Konzern prognostiziert erstmals Umsatzrückgang 2026

Wer­bung

Für das Novo Nordisk-Papier geht es am heutigen Mittwoch in Kopenhagen zeitweise um 1,72 Prozent auf 239,45 DKK nach unten. Damit setzt sich der Abwärtstrend fort, nachdem der Kurs in den letzten fünf Tagen um rund 23 Prozent eingebrochen war.

Nach den negativen Schlagzeilen der Vortage mussten Anleger am Dienstag einen weiteren Schock verkraften: Novo Nordisk will die US-Listenpreise für seine beliebten Medikamente zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes, Wegovy und Ozempic, ab dem nächsten Jahr um bis zur Hälfte zu senken. Dieser Schritt verschärft den Preiskrieg mit dem Erzrivalen Eli Lilly - der mit Mounjaro und Zepbound weiter Marktanteile erobert - in einer der am schnellsten wachsenden und am härtesten umkämpften Kategorien der Pharmabranche.

CagriSema verfehlt Erwartungen gegen Eli Lillys Blockbuster

Wenige Tage zuvor hatte der neue Gewichtssenker CagriSema, mit dem Novo Nordisk eigentlich seine Position im boomenden Markt für Adipositas-Medikamente zementieren wollte, enttäuscht. Zwar erreichten Patienten in einer Phase-3-Studie einen beachtlichen Gewichtsverlust von 23 Prozent - jedoch verfehlte das Mittel den entscheidenden Primärendpunkt: Es konnte nicht beweisen, dass es mindestens genauso gut wirkt wie Eli Lillys Tirzepatid (15 mg), das bereits unter den Markennamen Mounjaro und Zepbound Milliardenumsätze generiert.

Wer­bung

Umsatzprognose erschüttert Anleger

Noch schwerer wiegt die Prognose für 2026. Statt des von Analysten erwarteten Minus von 1,4 Prozent rechnet Novo Nordisk währungsbereinigt mit einem Umsatzrückgang zwischen 5 und 13 Prozent. Drei Faktoren belasten massiv: Erstens drückt die US-Meistbegünstigungsklausel die Preise. Zweitens läuft die Exklusivität für Semaglutid aus. Drittens kommt das eigene Wegovy-Konkurrenzprodukt auf den Markt - ein klassischer Fall von Kannibalisierung.

Analysten überrascht: Downgrades und sinkende Kursziele

Die Reaktion der Investmentbanken fiel entsprechend harsch aus. JPMorgan hatte noch am Montag ein "Overweight"-Rating mit Kursziel 350 dänische Kronen (46,86 Euro) bestätigt - nur um kurz darauf abzustufen. Die US-Bank hat das Kursziel nach der enttäuschenden CagriSema-Vergleichsstudie von 350 auf 250 dänische Kronen gesenkt und die Aktien auf "Neutral" abgestuft.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
24.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.02.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
23.02.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.02.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
23.02.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
23.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen