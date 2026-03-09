DAX23.927 +2,2%Est505.831 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.733 +3,0%Euro1,1658 +0,3%Öl91,88 +2,3%Gold5.187 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Analyse: Hold-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Warburg Research Analyse: Hold-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Warburg Research
Goldman Sachs Group Inc. verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral in jüngster Analyse Goldman Sachs Group Inc. verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vorsichtige Prognose

Lindt & Sprüngli-Aktie dennoch in Rot: Gewinn steigt durch Preiserhöhungen

10.03.26 09:46 Uhr
Aktie verliert dennoch: Lindt & Sprüngli profitiert von Preisanpassungen | finanzen.net

Der Premiumschokoladen-Hersteller Lindt & Sprüngli hat im vergangenen Jahr dank saftigen Preisaufschlägen mehr Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
115.000,00 CHF -7.400,00 CHF -6,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit seinen Geschäftszahlen hat das Schweizer Unternehmen die Erwartungen der Analysten teilweise übertroffen. Den Aktionären will Lindt die Teilhabe mit einer stark erhöhten Dividende versüßen. Aufgrund geopolitischer Unsicherheiten schaut der Konzern allerdings vorsichtig aufs laufende Jahr.

Wer­bung

Das organische Wachstum soll 2026 nur noch 4 bis 6 Prozent betragen bei einer Margenverbesserung von 20 bis 40 Basispunkten, wie Lindt am Dienstag mitteilte. Im vergangenen Jahr betrug das Wachstum aus eigener Kraft noch 12,4 Prozent. Für die darauffolgenden Jahre bestätigte das Unternehmen hingegen seine bisherigen mittelfristigen Ziele: Der Umsatz soll aus eigener Kraft jährlich um 6 bis 8 Prozent wachsen. Gleichzeitig soll die Marge um 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte pro Jahr steigen.

Im Geschäftsjahr 2025 verbuchte der Produzent von Lindorkugeln, Dubai-Schokolade und Pralinés einen Betriebsgewinn (Ebit) von 971,0 Millionen Franken (rund 1,1 Mrd Euro). Das entspricht einer Steigerung um 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertraf die Schätzungen von Experten. Die operative Gewinnmarge stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 16,4 Prozent.

Lindt begründete den Anstieg des operativen Ergebnisses mit Preiserhöhungen sowie mit Effizienzsteigerungen und strikter Kostenkontrolle. Belastet worden sei das operative Ergebnis zwar durch deutlich höhere Kakaokosten, diese habe die Gruppe aber weitgehend kompensieren können, schrieb das Unternehmen.

Wer­bung

Unter dem Strich blieb auch ein höherer Reingewinn. Dieser betrug 726,7 Millionen Franken - 8,1 Prozent mehr als im Jahr davor. Lindt hat damit die stark gestiegenen Rohstoffkosten durch Preiserhöhungen im Umfang von rund 19 Prozent mehr als kompensiert.

Wie bereits seit Januar bekannt, ist Lindt 2025 stark gewachsen. Der Jahresumsatz legte aufgrund der Preiserhöhungen um 8,2 Prozent auf 5,92 Milliarden Franken zu. Es ist erst das dritte Mal in der 180-jährigen Unternehmensgeschichte, dass die 5-Milliarden-Marke übertroffen wurde. Die Preisaufschläge schreckten gewisse Kunden aber ab. Das Verkaufsvolumen war rückläufig.

Von der Geschäftsentwicklung sollen die Aktionäre nun in Form einer kräftig erhöhten Dividende profitieren. Die Inhaber von Lindt-Namenaktien - ein Papier davon gehört mit einem Kurswert von über 122.000 Franken zu den teuersten Aktien der Welt - erhalten eine um 300 Franken höhere Dividende von 1800 Franken pro Aktie. Beim Partizipationsschein geht die Dividende um 30 auf 180 Franken hoch.

Wer­bung

Lindt gab zudem bekannt, Emmi-Chefin (Emmi) Ricarda Demarmels in den Verwaltungsrat holen zu wollen. Sie soll die Führung stärken und verfüge über langjährige Erfahrung in der Konsumgüterindustrie, hieß es.

Zudem plant das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1 Milliarde Franken. Das Programm soll am 1. Juni 2026 starten und bis spätestens 31. Mai 2029 laufen und das laufende Rückkaufprogramm über bis zu 500 Millionen Franken ersetzen.

Die Lindt & Sprüngli-Aktie verliert an der SIX zeitweise 5,56 Prozent auf 115.600 Franken.

/to/ra/AWP/niw/nas

KILCHBERG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lindt

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lindt

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Angela Weiss/GettyImages for The Weinstein Company

Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)

DatumRatingAnalyst
27.02.2026Lindt SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2012Lindt neutralUBS AG
22.08.2012Lindt holdVontobel Research
21.08.2012Lindt neutralSarasin Research
21.08.2012Lindt holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst
11.10.2011Chocoladefabriken LindtSprüngli buyCitigroup Corp.
29.08.2011Chocoladefabriken LindtSprüngli kaufenEuro am Sonntag
25.08.2010Chocoladefabriken LindtSprüngli buyVontobel Research
24.08.2010Chocoladefabriken LindtSprüngli buyVontobel Research
31.05.2010Lindt & Sprüngli "buy"Vontobel Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2012Lindt neutralUBS AG
22.08.2012Lindt holdVontobel Research
21.08.2012Lindt neutralSarasin Research
21.08.2012Lindt holdVontobel Research
16.01.2012Lindt holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Lindt SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.04.2012Lindt underperformCheuvreux SA
24.10.2011Chocoladefabriken LindtSprüngli sellUniCredit Research
01.09.2010Chocoladefabriken LindtSprüngli sellUniCredit Research
20.08.2010Chocoladefabriken LindtSprüngli sellUniCredit Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen