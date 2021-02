Bayer-Aktie im Minus: Bayer senkt nach Milliardenverlust die Dividende

Aktien in diesem Artikel Bayer 53,08 EUR

-3,58% Charts

News

Analysen

Die Leverkusener wollen den teuren Glyphosat-Rechtsstreit in den USA abhaken, zudem verbesserte sich die Perspektive für die Agrarsparte zuletzt deutlich. Investitionen in Gen- und Zelltherapien sollen darüber hinaus helfen, den Pharmabereich auf Kurs zu halten. Die genauen Ziele für dieses Jahr will Konzernchef Werner Baumann an diesem Donnerstag (10 Uhr) in der Bilanz-Pressekonferenz vorstellen.

Wie ein Mühlstein lasten seit langem die Glyphosat-Klagen auf der Bayer-Bilanz. Im vergangenen Jahr gab es einen ersten großen Schritt und Anfang Februar folgte eine zweite Einigung zu einem entscheidenden Teil des milliardenschweren Vergleichs. Für die Gültigkeit des Deals fehlt aber noch die Zustimmung eines Richters. Bei der Einigung um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup geht es um künftige US-Klagen. Bestandteil ist etwa ein Fonds, aus dem künftige Kläger zunächst in den kommenden vier Jahren Kompensationszahlungen erhalten sollen.

Sollte der Richter, bei dem zahlreiche US-Verfahren gebündelt sind, den neuen Vorschlägen zustimmen, könnte Bayer wahrscheinlich den Großteil der US-Rechtsstreitigkeiten zu den Akten legen, die mit der rund 63 Milliarden Dollar teuren Monsanto-Übernahme an Bord gegangen waren. Eine teure Angelegenheit: Das Vergleichspaket würde die Leverkusener bis zu 11,6 Milliarden Dollar (fast 10 Mrd Euro) kosten, inklusive der bis zu 9,6 Milliarden Dollar für bestehende Klagen.

Da der Konzern das Geld im vergangenen Jahr zurückgelegt hat und wegen damals schwieriger Agrargeschäfte in der Sparte eine hohe Abschreibung verbuchte, ist 2020 ein Milliardenverlust angefallen. Wie hoch genau, wird Konzernboss Baumann am Donnerstag bekanntgeben.

Bayer geht vorsichtig ins neue Jahr

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern geht vorsichtig ins neue Jahr. Konzernchef Werner Baumann rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstag 2021 mit einem Umsatz von etwa 41 Milliarden Euro. Davon sollen als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten rund 26 Prozent hängen bleiben. Damit stellt das Unternehmen ein operatives Ergebnis von 10,5 bis 10,8 Milliarden in Aussicht.

Dabei geht das Unternehmen erneut von Wechselkursbelastungen aus. Denn: bereinigt um Währungseffekte prognostiziert Bayer für einen Umsatz von etwa 42 bis 43 Milliarden Euro, was auf dieser Basis ein leichter Anstieg wäre. Das bereinigte Ebitda läge dann bei 11,2 bis 11,5 Milliarden Euro.

Bereits 2020 hatten insbesondere die schwachen Währungen Lateinamerikas auf der Geschäftsentwicklung gelastet. Hinzu kamen Milliardenrückstellungen für die Glyphosat-Rechtstreitigkeiten in den USA und hohe Abschreibungen in der Agrarsparte. Unter dem Strich stand daher ein Verlust von 10,5 Milliarden Euro. Im Jahr davor war es noch ein Plus von 4,1 Milliarden Euro gewesen.

Bayer senkt nach Milliardenverlust die Dividende

Nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr müssen sich die Aktionäre des Pharma- und Chemiekonzerns mit weniger Dividende zufrieden geben. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag sollen sie 2,00 Euro je Anteilsschein erhalten, nach 2,80 Euro im Vorjahr. Auf dem aktuellen Kursniveau bedeutet das aber immer noch eine Dividendenrendite von rund 3,6 Prozent. Milliardenrückstellungen für die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA und hohe Abschreibungen in der Agrarsparte brockten dem DAX-Konzern 2020 einen Verlust von 10,5 Milliarden Euro ein. Im XETRA-Handel verliert die Bayer-Aktie zeitweise 0,56 Prozent auf 54,80 Euro.

LEVERKUSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com