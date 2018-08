Dialog-Aktie auf Talfahrt: Dialog Semiconductor rechnet mit langsamerem Wachstum

Der im TecDAX notierte Konzern peilt einen Erlös zwischen 365 bis 395 Millionen Dollar an. Dies teilte der Apple -Zulieferer bei der Vorlage der detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal mit.

Das wäre im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von bis zu neun Prozent. Die von Bloomberg befragten Experten rechnen bisher im dritten Quartal mit einem Umsatz von 376 Millionen Dollar. Im zweiten Quartal legte der Erlös - wie bereits bekannt - zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 296 Millionen Dollar zu.

Für 2018 rechnet Dialog Semiconductor lediglich mit "einem Umsatzwachstum" und schlägt damit einen etwas vorsichtigeren Ton an als zuletzt. Bisher hatte das Unternehmen ein "gutes" Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Konzernchef Jalal Bagherli betonte zudem erneut, dass die Umsatzentwicklung wie bei Dialog üblich von der zweiten Jahreshälfte geprägt sein wird.

Dialog hatte erst am Dienstagabend mitgeteilt, dass die Übernahmegespräche mit dem Touchscreen-Hersteller Synaptics ergebnislos beendet wurden.

Zudem hat die starke Abhängigkeit vom Großkunden Apple den Anlegern von Dialog Semiconductor am Donnerstag nach nur einem Erholungstag schon wieder die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Finale Zahlen für das zweite Quartal erwiesen sich nicht als Kurstreiber, und so rutschten die Papiere gegen Mittag um 4,35 Prozent auf 15,375 Euro ab. Sie revidierten so wieder einen Teil ihrer Vortagsgewinne und gehörten zu den schwächsten Werten im TecDAX.

Analysten zufolge ist das zweite Quartal des Chipentwicklers im Vergleich zu den vorher bekannten Eckdaten ohne Überraschungen geblieben. Den Umsatzausblick auf das dritte Quartal wertete Experte Sandeep Deshpande von JPMorgan sogar als über den Erwartungen. Ähnlich wie DZ-Bank-Experte Harald Schnitzer verwies er aber weiter auf die Unsicherheiten um das Geschäft mit dem Großkunden Apple als Belastung.

"Dieser Effekt wird nicht verschwinden, solange die langfristige Beziehung mit Apple nicht geklärt ist", schrieb Deshpande. Es sei aber unwahrscheinlich, dass die Amerikaner zeitnah ihre übliche Geheimhaltung aufgeben und so dürfte Dialog bei Investoren weiter auf keine Gegenliebe stoßen, sofern das Unternehmen keine Veränderung im Geschäftsmix herbeiführe.

