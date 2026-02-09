DAX25.050 +0,1%Est506.070 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 -0,8%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.961 -1,6%Euro1,1917 ±0,0%Öl68,99 -0,2%Gold5.050 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BYD-Aktie zieht an: Autobauer zieht gegen Trump vor Gericht und fordert Rückerstattung der Zölle BYD-Aktie zieht an: Autobauer zieht gegen Trump vor Gericht und fordert Rückerstattung der Zölle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vorsichtigere Wachstumsprogn

AstraZeneca-Aktie zieht an: Gewinnsteigerung in 2026 erwartet

10.02.26 09:50 Uhr
AstraZeneca-Aktie: Kursplus durch Gewinnprognose | finanzen.net

Der Pharmakonzern AstraZeneca stellt sich nach einem schwungvollen Jahr 2025 auf weiteres Wachstum ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
160,70 EUR 0,75 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

2026 soll der Umsatz zu konstanten Wechselkursen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, teilte der Hersteller am Montag in Cambridge mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um einen niedrigen zweistelligen Prozentbetrag anziehen - und damit ähnlich stark wie im Vorjahr. Die Aktien legt in London zeitweise um 0,39 Prozent auf 139,42 Pfund zu.

Wer­bung

In den nächsten Monaten muss sich AstraZeneca womöglich auf mehr Konkurrenz durch Nachahmer für sein Diabetesmittel Farxiga einstellen, dem der britisch-schwedische Konzern aber ein florierendes Geschäft mit Krebsmedikamenten entgegenstellen kann.

2025 hatte der Konzern insbesondere vom starken Wachstum seines Onkologiegeschäfts profitiert, Treiber waren Blockbuster wie Imfinzi, Tagrisso und Calquence.

Der gesamte Erlös des Unternehmens stieg nominal um 9 Prohzent und währungsbereinigt um 8 Prozent auf gut 58,7 Milliarden US-Dollar (rund 49,5 Mrd Euro), womit AstraZeneca seine eigenen Ziele erfüllte.

Wer­bung

Dabei lief das Schlussquartal in etwa so, wie von Analysten gedacht. Nach Steuern schwoll der Gewinn 2025 im Vergleich zum bereits starken Vorjahr um 45 Prozent auf 10,2 Milliarden Dollar an. Zugleich verbesserte sich das von Analysten besonders beachtete bereinigte Ergebnis je Aktie um 12 Prozent auf 9,16 Dollar.

/tav/mne/mis

CAMBRIDGE (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Oli Scarff/Getty Images

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
10:41AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
28.01.2026AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2026AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:41AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2026AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.02.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
16.01.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
16.12.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
25.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
12.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen