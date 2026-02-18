DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -2,6%Nas22.666 -0,4%Bitcoin56.420 +0,1%Euro1,1761 -0,2%Öl71,94 +2,3%Gold4.995 +0,4%
Vorsichtsmaßnahme

BVB-Aktie schwächelt: Dortmunds Schlotterbeck pausiert weiter - Brasilianisches Toptalent verpflichtet

19.02.26 16:54 Uhr
BVB-Aktie etwas leichter: Schlotterbeck-Auszeit hält an - Brasilianisches Toptalent verpflichtet

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss auch im Topspiel beim Tabellenfünften RB Leipzig auf seine vier verletzten Abwehrspieler Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Filippo Mané verzichten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,30 EUR -0,01 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Schon beim 2:0-Sieg im Playoff-Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen Atalanta Bergamo hatten sie gefehlt.

Wer­bung

Der unter muskulären Problemen leidende Schlotterbeck trainiere zwar und fühle sich gut, sagte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Leipzig, "aber wir müssen vernünftig sein, es ist eine Vorsichtsmaßnahme." Gegen Bergamo hatten der 18 Jahre alte Startelf-Debütant Luca Reggiani, Waldemar Anton und Ramy Bensebaini durchgängig die Dreierabwehrkette gebildet - und kein Gegentor zugelassen.

Kovac lobt den Abwehrchef Waldemar Anton

Kovac lobte die jüngsten Leistungen von Anton. "Jemand, der eigentlich immer unter dem Radar läuft, tritt endlich zum Vorschein, Waldi ist eine stille Führungspersönlichkeit, er hilft der Mannschaft mit seinem Leadership und ich freue mich, dass er endlich mal die Lorbeeren erntet, die er verdient", sagte der Coach.

Hohe Effektivität bei Guirassy und Ryerson

Im Mittelpunkt des BVB-Auftritts in Leipzig könnten wieder der Mittelstürmer Serhou Guirassy und der Rechtsaußen Julian Ryerson stehen. Guirassy hat in den jüngsten vier Pflichtspielen sechs Tore geschossen. Ryerson hat mit seinen Flanken, Ecken und Freistößen in dieser Saison schon 14 Pflichtspieltore vorbereitet, davon allein sechs in den jüngsten drei Pflichtspielen.

Wer­bung

Das weitere Programm: Bergamo und Bayern

Nach dem Spiel in Leipzig stehen für die Dortmunder binnen einer Woche zwei weitere bedeutende Spiele an. Kovac nennt die Saisonphase "Crunchtime". Nächsten Mittwoch bestreitet der BVB das Champions-League-Playoff-Rückspiel in Bergamo und drei Tage später am Samstagabend das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München. Tags zuvor wird das Champions-League-Achtelfinale ausgelost. Sollte sich Dortmund gegen Bergamo durchsetzen, dann drohen auch in der Champions League zwei Spiele gegen den FC Bayern.

Borussia Dortmund holt brasilianisches Toptalent Kaua Prates

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat zur kommenden Saison den 17 Jahre alten brasilianischen Linksverteidiger Kaua Prates verpflichtet. Der Vertrag hat Gültigkeit bis 2031. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei etwa zwölf Millionen Euro liegen.

Bis zum Sommer wird Kaua Prates noch bei Cruzeiro Belo Horizonte weiterspielen. 2019 war er in die Jugendabteilung des brasilianischen Erstligisten gewechselt und im Mai 2025 als 16-Jähriger erstmals in der Profimannschaft zum Einsatz gekommen.

Wer­bung

"Kaua ist einer der talentiertesten Spieler in Südamerika", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken laut einer Vereinsmitteilung. Sportdirektor Sebastian Kehl ergänzte: "Vom Profil her ist er sehr flexibel und kann in der Defensive in verschiedenen Systemen mehrere Positionen bekleiden."

Die BVB-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 3,34 Euro.

/hat/DP/men

DORTMUND (dpa-AFX)



