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Vorsprung ausgebaut

Fünf Billionen Dollar Börsenwert: Apple-Aktie erreicht historischen Rekord

Fünf Billionen Dollar Börsenwert: Apple-Aktie erreicht historischen Rekord

Apple hat als zweites Unternehmen überhaupt kurzzeitig die Marke von fünf Billionen US-Dollar Börsenwert überschritten.

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Der Technologiekonzzern Apple ist am Dienstag an der Börse erstmals mehr als fünf Billionen US-Dollar wert gewesen. Der Kurs der Aktie stieg zeitweise um 1,8 Prozent auf das Rekordhoch von 342,89 US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt überschritt der Börsenwert des iPhone-Herstellers die Marke von fünf Billionen US-Dollar. Zum Schlusskurs von 340,08 US-Dollar lag die Marktkapitalisierung jedoch wieder knapp darunter. Um die Schwelle zu halten, wäre ein Schlusskurs von mindestens 340,43 US-Dollar nötig gewesen.

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Vor Apple war es nur NVIDIA gelungen, die Marke von fünf Billionen US-Dollar zu überschreiten. Der Börsenwert des Chipkonzerns war allerdings bereits zuvor wieder unter diese Schwelle gefallen, wodurch Apple den Status als wertvollstes Unternehmen der Welt zurückerobern konnte.

Die NVIDIA-Aktie fiel am Dienstag zwischenzeitlich auf 192,74 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. Im weiteren Handelsverlauf drehte das Papier jedoch ins Plus und schloss 0,25 Prozent höher bei 197,01 US-Dollar. Die Apple-Aktie gewann 0,94 Prozent auf 340,08 US-Dollar und baute damit ihren Vorsprung aus.

Nachbörslich legte die Apple-Aktie an der NASDAQ weitere 0,39 Prozent auf 341,39 US-Dollar zu. Für NVIDIA ging es um 0,32 Prozent auf 197,64 US-Dollar nach oben.

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NVIDIA kam am Dienstag auf einen Börsenwert von 4,8 Billionen US-Dollar. Mitte Mai war der Chipkonzern noch rund 5,7 Billionen US-Dollar wert gewesen, während Apple zu diesem Zeitpunkt auf etwa 4,4 Billionen US-Dollar kam. Inzwischen hat sich das Bild jedoch gedreht: Die Apple-Aktie hat im laufenden Jahr rund ein Viertel zugelegt und ist damit der mit Abstand stärkste Wert unter den sieben größten US-Technologiekonzernen.

Unter den sogenannten "Magnificent 7" verzeichnet NVIDIA im bisherigen Jahresverlauf noch ein Plus von fast 6 Prozent. Zu den weiteren klaren Jahresgewinnern zählt die Google-Mutter Alphabet. Amazon bewegt sich nahe der Gewinnschwelle, während Meta Platforms, Microsoft und Tesla im Jahr 2026 deutlich nachgegeben haben.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: VCG/VCG via Getty Images, Denis Kuaev / Shutterstock,.com

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27.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Apple Outperform Bernstein Research
07.07.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Apple Neutral UBS AG