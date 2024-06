Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie

Eigengeschäft von Führungskraft

Bewegung bei BMW: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Zu Insidertrades kam es am 31.05.2024 bei BMW. Am 03.06.2024 wurde der Deal offiziell gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 31.05.2024 9.877 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 92,74 EUR aufgerufen. An diesem Tag stieg die BMW-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR nach. Über FSE wurden im Handelsverlauf 860 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. BMW ist derzeit am Markt 54,74 Mrd. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 571.791.680 Aktien im Streubesitz.

