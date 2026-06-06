Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie

MT-Meldung

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei BMW informiert.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 29.05.2026 bei BMW. Am 01.06.2026 wurde die Transaktion bekannt. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 29.05.2026 das Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 41,81 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 550.683.072 Papiere.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net