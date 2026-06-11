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Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie

12.06.26 18:01 Uhr
Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie | finanzen.net

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 publik gemacht. Am 29.05.2026 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, das Depot um 5.215 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 76,16 EUR je Anteilsschein. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR nach. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.285 Stück gehandelt. BMW wird derzeit am Markt mit 41,00 Mrd. Euro bewertet. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 29.05.2026 die letzte Transaktion durch. Zu jeweils 76,16 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Anteile.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

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