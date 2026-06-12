Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie

Anpassung im Portfolio

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt BMW ins Blickfeld.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 29.05.2026 das Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.285 BMW-Aktien. Der Marktwert von BMW beträgt unterdessen 40,65 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 550.683.072 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 5.215 Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net