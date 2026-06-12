DAX24.635 +1,8%Est506.188 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 -1,7%Nas25.889 +0,3%Bitcoin55.239 +0,6%Euro1,1567 ±0,0%Öl87,33 -2,0%Gold4.214 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Adobe 871981
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX geht mit starken Gewinnen ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Plus -- SpaceX-Aktie an der Börse - Mega-IPO schlägt alle Rekorde -- Intel, NVIDIA im Fokus
Top News
NBER-Studie offenbart Investitionsstrategie der Millionäre NBER-Studie offenbart Investitionsstrategie der Millionäre
Inflation frisst die Gehaltserhöhung: Warum Tagesgeld dich ärmer macht Inflation frisst die Gehaltserhöhung: Warum Tagesgeld dich ärmer macht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anpassung im Portfolio

Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie

13.06.26 14:01 Uhr
Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie | finanzen.net

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt BMW ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
67,38 EUR -0,24 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 29.05.2026 das Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.285 BMW-Aktien. Der Marktwert von BMW beträgt unterdessen 40,65 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 550.683.072 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 5.215 Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
08.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.05.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026BMW KaufenDZ BANK
15.05.2026BMW NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.05.2026BMW KaufenDZ BANK
07.05.2026BMW OutperformBernstein Research
07.05.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.05.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2026BMW NeutralUBS AG
13.05.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.05.2026BMW NeutralUBS AG
07.05.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen