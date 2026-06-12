Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie

Portfolio angepasst

Bei BMW wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Am 01.06.2026 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Sein Engagement in BMW hat Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, am 29.05.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im Handelsverlauf wurden 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von BMW beträgt unterdessen 40,65 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 550.683.072 Aktien im Streubesitz.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 gemeldet. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net