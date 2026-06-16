Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie

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Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Managers’ Transactions erfasst. Das Eigengeschäft wurde am 01.06.2026 öffentlich gemacht. Von Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan wurden am 29.05.2026 BMW-Papiere gekauft. Für je 76,16 EUR wurden 5.215 BMW-Papiere erstanden. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,30 Prozent im Minus bei 75,02 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im FSE-Handel wechselten 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. BMW wird aktuell mit einem Börsenwert von 37,49 Mrd. Euro gelistet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 550.683.072 Aktien.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Um 5.215 Anteile für einen Preis von jeweils 76,16 EUR baute Nedeljkovic, Dr. Milan das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net