Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie

Öffentliche Bekanntgabe

So entwickelte sich die BMW-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Die BaFin wurde am 01.06.2026 über die Transaktion informiert. 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 37,11 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 550.683.072 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 erfasst. Nedeljkovic, Dr. Milan fügte 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net