DAX25.151 +0,7%Est506.327 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 +3,0%Nas26.188 -1,3%Bitcoin56.655 +2,6%Euro1,1429 -0,4%Öl77,39 -3,7%Gold4.178 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX schließt im Plus - 25.000er-Marke hält -- HOCHTIEF springt in den DAX -- Zalando, OHB, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, SpaceX im Fokus
Top News
Chip-Rally nimmt Fahrt auf: Aktien von Infineon in Feierlaune - Intel und Micron ebenfalls mit Kursgewinnen Chip-Rally nimmt Fahrt auf: Aktien von Infineon in Feierlaune - Intel und Micron ebenfalls mit Kursgewinnen
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet RWE-Aktie Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet RWE-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Öffentliche Bekanntgabe

Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie

22.06.26 18:01 Uhr
Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie | finanzen.net

So entwickelte sich die BMW-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
61,00 EUR 0,66 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Die BaFin wurde am 01.06.2026 über die Transaktion informiert. 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 37,11 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 550.683.072 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 erfasst. Nedeljkovic, Dr. Milan fügte 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
19.06.2026BMW NeutralUBS AG
18.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
17.06.2026BMW KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
17.06.2026BMW KaufenDZ BANK
17.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2026BMW NeutralUBS AG
18.06.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.06.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2026BMW NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.06.2026BMW UnderweightBarclays Capital
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen