Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie
So entwickelte sich die BMW-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.
Werte in diesem Artikel
Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Die BaFin wurde am 01.06.2026 über die Transaktion informiert. 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.
Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 37,11 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 550.683.072 Papiere.
Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 erfasst. Nedeljkovic, Dr. Milan fügte 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR dem eigenen Depot hinzu.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com