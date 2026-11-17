Führungskraft-Portfolio

Eine Führungskraft nimmt sich die Instone Real Estate Group-Aktie vor.

Am 12.11.2026 wurden bei Instone Real Estate Group Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Am 16.11.2026 wurde der Handel mit Instone Real Estate Group-Anteilen gemeldet. Instone Real Estate Group-Vorstand Dreyfus, David vergrößerte am 12.11.2026 die eigene Aktienposition. Dreyfus, David erwarb 3.497 Aktien für je 5,74 EUR. Zum Vortag unverändert notierte die Instone Real Estate Group-Aktie dann im FSE-Handel bei 5,76 EUR.

Die Instone Real Estate Group-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,20 Prozent im Plus bei 5,66 EUR. Letztlich wurden via FSE 250 Instone Real Estate Group-Aktien gekauft oder verkauft. Der Instone Real Estate Group-Wert wird an der Börse aktuell auf 242,61 Mio. Euro beziffert. 43.322.540 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Die letzte Transaktion einer Führungskraft bei Instone Real Estate Group ergab sich am 05.11.2026. Instone Real Estate Group-Brendgen, Stefan Aufsichtsrat hatte das eigene Portfolio um 4.997 Papiere zu je 5,63 EUR aufgestockt.

Redaktion Finanzen.net