Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die Porsche-Aktie

Porsche meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 28.10.2022. Am 02.11.2022 wurde die Transaktion bekannt. Am 28.10.2022 baute Haffner, Andreas, Vorstand, sein Depot um 1.000 Aktien aus. Haffner, Andreas bezahlte 97,84 EUR je Anteilsschein. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,30 Prozent auf 100,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 3,40 Prozent auf 102,20 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 4.246 Porsche-Aktien den Besitzer. Porsche ist derzeit am Markt 94,70 Mrd. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 455.500.000 Wertpapiere.

Bereits am 29.09.2022 kam es bei Porsche-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Damals hatte Blume, Oliver Vorstand 2.926 Anteilsscheine zu je 82,50 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net