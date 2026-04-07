Vorstand

Der Netzbetreiber E.ON will zwei hochrangige Manager in seinen Aufsichtsrat holen.

Die Hauptversammlung am 23. April soll den Vorstandschef von Heidelberg Materials, Dominik von Achten, und die Finanzchefin von Merck, Helene von Roeder, in das Kontrollgremium wählen, wie es in der Einladung zu dem Aktionärstreffen heißt. Von Achten und von Roeder folgen Anke Groth und Klaus Fröhlich, deren jeweilige Amtszeiten enden.

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Zur Wiederwahl steht Ulrich Grillo, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von E.ON. Die E.ON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,61 Prozent höher bei 19,73 Euro.

DJG/rio/cbr

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