DAX23.781 -1,2%Est505.861 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 -1,4%Nas22.635 +2,8%Bitcoin61.049 +0,1%Euro1,1672 +0,1%Öl98,23 +1,6%Gold4.725 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe im Nahost-Konflikt bröckelt: DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich schwächer -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Rüstungsaktien, Gold, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag
Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vorstand

E.ON-Aktie freundlich: Neue Kandidaten für Aufsichtsrat

09.04.26 10:33 Uhr
E.ON-Aktie fester: Hochrangige Manager als Kandidaten für Aufsichtsrat | finanzen.net

Der Netzbetreiber E.ON will zwei hochrangige Manager in seinen Aufsichtsrat holen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
19,76 EUR 0,16 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hauptversammlung am 23. April soll den Vorstandschef von Heidelberg Materials, Dominik von Achten, und die Finanzchefin von Merck, Helene von Roeder, in das Kontrollgremium wählen, wie es in der Einladung zu dem Aktionärstreffen heißt. Von Achten und von Roeder folgen Anke Groth und Klaus Fröhlich, deren jeweilige Amtszeiten enden.

Zur Wiederwahl steht Ulrich Grillo, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von E.ON. Die E.ON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,61 Prozent höher bei 19,73 Euro.

DJG/rio/cbr

DOW JONES

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images, E.ON

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
01.04.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
01.04.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
25.03.2026EON SE HoldJefferies & Company Inc.
24.03.2026EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.04.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026EON SE BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.02.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.04.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
26.03.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
25.03.2026EON SE HoldJefferies & Company Inc.
20.03.2026EON SE Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026EON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026EON SE VerkaufenDZ BANK
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen