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Transaktion im Blick

Vorstand investiert in Baader Bank-Aktien - die Kursreaktion

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der Baader Bank-Aktie für Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baader Bank AG
6.72 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 10.11.2026 wurden bei Baader Bank Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 11.11.2026 publik gemacht. 5.000 Baader Bank-Aktien für jeweils 6,90 EUR erwarb am 10.11.2026 Riedel, Oliver, Vorstand. Die Baader Bank-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 6,70 EUR nach.

Die Baader Bank-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 6,72 EUR. Baader Bank wird aktuell mit einem Börsenwert von 336,70 Mio. Euro gelistet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 48.797.300 Aktien.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 09.11.2026 statt. Es wurde ein Kauf von 2.999 Baader Bank-Aktien zu je 6,90 EUR getätigt.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.04.13 Baader Wertpapierhandelsbank kaufen HSBC
24.04.13 Baader Wertpapierhandelsbank kaufen HSBC
29.04.10 Baader Bank kaufen Der Aktionär
05.03.10 Baader Bank kaufen Independent Research GmbH
27.11.09 Baader Bank attraktiv Der Aktionär

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