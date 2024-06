Vorstand investiert in BMW-Aktien - die Kursreaktion

BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag im Plus

GOP Lawmakers Urge Ban On Chinese Battery Suppliers Tied To Ford, Volkswagen Over Forced Labor Allegations

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag schwächer

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 schwächelt am Mittag

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Minus

Heute im Fokus

Produktion in deutscher Tesla-Fabrik steht still. VW-Marke Elli startet in den Markt für industrielle Energiespeicher. Hapag-Lloyd-Chef sieht bei Containerschifffahrt Potenzial für Atomantrieb. Batterie-JV von Cummins, Daimler Truck und Paccar geht an den Start. Analyst sieht enormes Kurspotenzial bei Infineon. Morgan Stanley stuft Immobilienwerte ab.