Vorstand investiert in BMW-Aktien - die Kursreaktion

Wertpapiergeschäft

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei BMW für Aufsehen.

Kürzlich kam es bei der BMW-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 gemeldet. Sein Engagement in BMW hat Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, am 29.05.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die BMW-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.285 BMW-Aktien. Die Marktkapitalisierung von BMW beläuft sich aktuell auf 43,02 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 550.683.072 Anteilsscheine.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net