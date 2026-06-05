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Vorstand investiert in BMW-Aktien - die Kursreaktion

06.06.26 12:01 Uhr
Vorstand investiert in BMW-Aktien - die Kursreaktion | finanzen.net

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der BMW-Aktie für Bewegung.

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BMW meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.05.2026. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 01.06.2026. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte dem eigenen Portfolio 5.215 BMW-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 29.05.2026 einen Wert von jeweils 76,16 EUR. Die BMW-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im Handelsverlauf wurden 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 42,53 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 erfasst. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb zu diesem Zeitpunkt 5.215 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

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