Vorstand investiert in BMW-Aktien - die Kursreaktion

Gemeldetes Eigengeschäft

Eine Führungskraft nimmt sich die BMW-Aktie vor.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Zum Handelsende ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. Die Marktkapitalisierung von BMW beziffert sich unterdessen auf 36,42 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 550.683.072 Papiere.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 gemeldet. Für einen Preis von jeweils 76,16 EUR erwarb Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Aktien.

Redaktion finanzen.net