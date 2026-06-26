Vorstand investiert in BMW-Aktien - die Kursreaktion

Gemeldetes Eigengeschäft

BMW gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 29.05.2026 5.215 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 76,16 EUR gezahlt. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Das Papier von BMW gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.285 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. BMW markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 35,56 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 550.683.072 Wertpapiere.

Davor tätigte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Für einen Preis von jeweils 76,16 EUR erwarb Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Aktien.

Redaktion finanzen.net