Vorstand investiert in Carl Zeiss Meditec-Aktien - die Kursreaktion

Anpassung im Portfolio

14.09.26 16:01 Uhr

Carl Zeiss Meditec gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 04.09.2026 bei Carl Zeiss Meditec. Die Transaktion wurde am 04.09.2026 gemeldet. Am 04.09.2026 baute Wehmer, Justus Felix, Vorstand, das Depot um 3.200 Aktien aus. Wehmer, Justus Felix bezahlte 32,37 EUR je Anteilsschein. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 0,60 Prozent auf 32,22 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um Prozent auf EUR. Die Aktien von Carl Zeiss Meditec sind unterdessen 2,65 Mrd. Euro wert. 87.536.112 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuletzt hatte es am 28.05.2026 Managers’ Transactions bei Carl Zeiss Meditec gegeben. Für jeweils 25,90 EUR stockte Kameritsch, Peter Aufsichtsrat das Engagement um 2.000 Carl Zeiss Meditec-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net