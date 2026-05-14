Vorstand investiert in GEA-Aktien - die Kursreaktion

Aktien wechseln den Besitzer

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt GEA ins Blickfeld.

Für den 12.05.2026 wurde bei GEA eine Managers’ Transaction gemeldet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 13.05.2026. Kocherscheidt, Alexander, Vorstand bei GEA, fügte dem eigenen Portfolio 800 GEA-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 12.05.2026 einen Wert von jeweils 55,60 EUR. Die GEA-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 2,30 Prozent auf 56,15 EUR nach.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der GEA-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 56,15 EUR. Insgesamt ist GEA aktuell 8,82 Mrd. Euro wert. Gegenwärtig werden 162.802.000 Aktien frei am Markt gehandelt.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Kocherscheidt, Alexander wurde am 07.04.2026 gemeldet. Kocherscheidt, Alexander fügte 302 Anteile zu jeweils 62,60 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net