Vorstand investiert in MLP SE-Aktien - die Kursreaktion
Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei MLP SE informiert.
Werte in diesem Artikel
Am 03.09.2026 tätigte bei MLP SE eine Führungskraft ein Eigengeschäft. MLP SE meldete die Managers’ Transaction am 04.09.2026. Vorstand Berg, Jan Frederik kaufte am 03.09.2026 MLP SE-Aktien. 1.501 MLP SE-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 9,01 EUR erworben. Die MLP SE-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,20 Prozent auf 9,02 EUR.
Die MLP SE-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,80 Prozent auf 8,88 EUR ab. An diesem Tag wurden via FSE 1.800 MLP SE-Aktien umgesetzt. Insgesamt ist MLP SE aktuell 986,24 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 109.217.688 Aktien im Streubesitz.
Die vorangegangene Managers’ Transaction von Berg, Jan Frederik wurde am 17.03.2026 gemeldet. Um 20.000 Anteile für einen Preis von jeweils 7,28 EUR baute Berg, Jan Frederik das eigene Portfolio aus.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: MLP
Aktuelle MLP Aktie News
MLP Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.26
|MLP SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|MLP SE Buy
|Baader Bank
|29.07.26
|MLP SE Buy
|Baader Bank
|29.07.26
|MLP SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|MLP SE Buy
|Baader Bank