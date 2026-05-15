DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -0,6%Nas26.225 -1,5%Bitcoin66.934 -1,6%Euro1,1625 ±0,0%Öl109,3 +3,4%Gold4.538 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Apple 865985 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Intel 855681 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
SpaceX-IPO kommt offenbar Mitte Juni SpaceX-IPO kommt offenbar Mitte Juni
Berkshire-Depot im radikalen Wandel: Alphabet-Aktie rückt nach Buffett-Ära ins absolute Zentrum Berkshire-Depot im radikalen Wandel: Alphabet-Aktie rückt nach Buffett-Ära ins absolute Zentrum
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Portfolio geändert

Vorstand investiert in NORMA Group SE-Aktien - die Kursreaktion

16.05.26 08:01 Uhr
Vorstand investiert in NORMA Group SE-Aktien - die Kursreaktion | finanzen.net

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei NORMA Group SE informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
17,78 EUR -0,22 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum 07.05.2026 wurde bei NORMA Group SE ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Am 15.05.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Seeger, Birgit, Vorstand, agierte mit Blick auf den NORMA Group SE-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 07.05.2026 1.000 Aktien zu je 15,70 EUR erworben. Das Papier von NORMA Group SE konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 2,00 Prozent auf 16,06 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die NORMA Group SE-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,70 Prozent auf 17,78 EUR ab. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 250 NORMA Group SE-Aktien. Aktuell ergibt sich für NORMA Group SE eine Börsenbewertung in Höhe von 577,98 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 31.862.400 Wertpapiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 07.05.2026 NORMA Group SE-Anteile gehandelt. Für einen Preis von jeweils 15,70 EUR erwarb Seeger, Birgit 10.000 Aktien.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Norma Group

Nachrichten zu NORMA Group SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu NORMA Group SE

DatumRatingAnalyst
07.05.2026NORMA Group SE KaufenDZ BANK
06.05.2026NORMA Group SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
16.04.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
01.04.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2026NORMA Group SE KaufenDZ BANK
06.05.2026NORMA Group SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2026NORMA Group SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
05.11.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.05.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
16.04.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
01.04.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
18.02.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2020NORMA Group SE ReduceOddo BHF
29.04.2020NORMA Group SE ReduceHSBC
15.10.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
23.08.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
26.06.2019NORMA Group SE ReduceOddo BHF

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NORMA Group SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen