Vorstand investiert in NORMA Group SE-Aktien - die Kursreaktion

Portfolio geändert

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei NORMA Group SE informiert.

Zum 07.05.2026 wurde bei NORMA Group SE ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Am 15.05.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Seeger, Birgit, Vorstand, agierte mit Blick auf den NORMA Group SE-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 07.05.2026 1.000 Aktien zu je 15,70 EUR erworben. Das Papier von NORMA Group SE konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 2,00 Prozent auf 16,06 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die NORMA Group SE-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,70 Prozent auf 17,78 EUR ab. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 250 NORMA Group SE-Aktien. Aktuell ergibt sich für NORMA Group SE eine Börsenbewertung in Höhe von 577,98 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 31.862.400 Wertpapiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 07.05.2026 NORMA Group SE-Anteile gehandelt. Für einen Preis von jeweils 15,70 EUR erwarb Seeger, Birgit 10.000 Aktien.

Redaktion finanzen.net